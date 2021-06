Zwei junge Männer, die offenbar gerade in einen Einkaufsmarkt eingebrochen waren, sind am Sonntag um 0.30 Uhr von der Polizei geschnappt worden.

Eine Fußstreife der Polizeiinspektion Haßloch, die um die Uhrzeit zufällig im Bereich Herrenweg unterwegs war, wurde durch einen akustischen Alarm auf die beiden aufmerksam. Die Beamten sahen, wie zwei Männer vom Haupteingang eines Einkaufsmarktes wegrannten und versuchten, auf Fahrrädern, die in der Nähe abgestellt waren, zu flüchten. Die beiden wurden angehalten und gestellt.

Laut Polizei handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 21 und 18 Jahren. Bei einem von ihnen konnte in einem Rucksack eine ungeöffnete Flasche Aperitif aufgefunden werden. Im Anschluss wurde festgestellt, dass die Eingangstür des Einkaufsmarktes gewaltsam aufgebrochen worden war.

Dritter beteiligt?

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, und die Flasche Aperitif als mögliches Diebesgut sichergestellt. Ebenso die beiden Fahrräder, mit denen die beiden flüchten wollten. Nach Angaben der Polizei ist bisher unklar, wem die Räder gehören. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass an dem Vorfall ein Dritter beteiligt war. Aufgrund einer Zeugenaussage eines Anwohners habe sich ein Tatverdacht gegen einen möglichen Mittäter ergeben, der in der Nähe „Schmiere“ gestanden haben könnte, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein 16-jähriger Jugendlicher, auf den die Beschreibung passe, habe bei einer Nahbereichsfahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden können.