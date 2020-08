Wie es mit der gerettenen Katze vom vergangenen Wochenende weitergegangen ist, verrät diese Wochenendkolumne.

Happy End für Freddy

Der letzte Samstag war für Kater Freddy wahrlich ein Glückstag, wurde er doch mithilfe von Polizei und Feuerwehr aus einer äußerst misslichen Lage befreit. Ein aufmerksames Ehepaar aus Hessen hatte hinter der Tür eines Wartungsraumes in einem Brückenpfeiler am Ortsausgang von Bad Dürkheim Freddys herzzerreißendes Schreien gehört und die Rettungsaktion veranlasst. Der Kater war nach Aussage von Eva-Maria Deiß und Romaric Barreteau, ein Paar aus der Nachbarschaft, fast eine Woche verschollen. Wie lange Freddy in seinem Gefängnis ausharren musste, ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass es ihm gut geht und er sich nach lecker Futter und Trinken und diversen Kuscheleinheiten nach seiner Rettung wieder gut erholt hat. Ein konsultierter Tierarzt konnte jedenfalls keine Verletzungen erkennen, bis auf seine dünne Statur sei alles ok gewesen. Freddy scheint einen Schutzengel gehabt zu haben. Auch sonst kann er in eine rosige Zukunft schauen, denn Eva-Maria Deiß und Romaric Barreteau sind die neuen Besitzer des Vierbeiners, die Vorbesitzer haben ihn in ihre Obhut übergeben. Doch damit nicht genug, denn seit Freitag haben Eva-Maria und Romaric den Bund der Ehe geschlossen, und somit liegen Katzenglück und Menschenglück ganz eng zusammen. Für den Ehemann war Freddys Rettung am vergangenen Samstag insofern sehr bedeutsam, als er an dem Tag Geburtstag hatte und die Rettungsaktion als „mein schönstes Geburtstagsgeschenk überhaupt“ bezeichnete. Wahrlich eine insgesamt schöne Geschichte mit mehrfachem Happy End.

Schlechte Kunde für eifrige Radler

Auch die zweite Auflage des Stadtradelns im Kreis Bad Dürkheim ist auf dem Weg, ein voller Erfolg zu werden: Mehr als 2200 aktive Radler, über 250.000 zurückgelegte Kilometer, Platz zwei in Rheinland-Pfalz. Läuft also alles rund in Sachen Verkehrswende und Klimaschutz? Mitnichten. Denn im Verkehrsausschuss des Kreises hatte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) gleich mehrere schlechte Nachrichten im Gepäck: keine Schnellbuslinie in den Mannheimer Norden, und auch der Schnellradweg in Richtung Rhein in weiter Ferne. Dabei wäre letzterer ein mehr als sinnvolles Projekt – was nicht zuletzt das Stadtradeln zeigt: Denn im Kreis liegen die Dürkheimer bei den zurückgelegten Kilometern ganz vorne. Wer so gute Beine hat, wie es im Radsport heißt, der sollte ungestört fahren können – auch zur Arbeit in Richtung Ludwigshafen und Mannheim.