„Da steht ein Pferd auf'm Flur“ ist ein Lied rein für die närrische Zeit, die auch bald wieder losgeht. In der Pfalz müsste es dann eigentlich eher heißen: „Do schdeht ään Gaul uff de Stroos.“ Ganz so einfach ist es allerdings auch wieder nicht. Nur ein Aufkleber an der Grünen Tonne warnt hier in Haßloch am Biomüll-Abholtag vor einem Pferd. Also: Mehr Achtung, bitte!

Aber was macht das Pferd dann wohl genau? Wenn es nach dem Verhalten von Hund, Katze oder Meerschweinchen zuhause geht, wird ziemlich freudig laut gebellt, geschnurrt und gequiekt, sobald die Kühlschranktür sich öffnet oder der menschliche „Dosenöffner“ seiner Pflicht zur Fütterung nachkommt. Schließlich könnte man bei hungrigen Haustieren meist meinen, dass sie – wenn sie plötzlich sprechen könnten – sagen würden: „Ich hab' noch nix zu futtern bekommen.“

Aber bei einem Pferd auf den Gassen, das fröhlich die Biotonne anwiehert und mit den Hufen scharrt – da würde bestimmt so mancher Zweibeiner am Steuer seines Wagens große Augen machen. Und vielleicht das eine Bier beim Weggehen künftig auch weglassen.

Stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob ein Pferd genauso viel Respekt bewirkt wie Hundeschilder am Hoftor, von wegen „Hier wache ich“. Oder ob ein Pferd die grüne Biotonne dann eher als eine Art Bio-Frischhaltedose betrachtet. Dann eben für restliche Karotten oder leckeres Heu. Kleiner Trost für Ängstliche: Löwe oder Elefant würden als Aufkleber immerhin für noch viel mehr Gänsehaut sorgen.