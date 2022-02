Von Max Niessner

Sprengstoff ist keine der besonders guten Erfindungen der Menschheit, oder?

Bilder von Bomben, Krieg und Terror schießen mir durch den Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Nachrichtensprecher, die mit sorgenvoller Miene über schockierende Ereignisse und Tote berichten. Wenn Sprengstoff im Spiel ist, dann geht es gleich um Leid und Zerstörung.

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn es kommt ganz darauf an, wie der Mensch Sprengstoff einsetzt. Schließlich lässt sich Sprengstoff nicht nur für Böses nutzen. Um zu verhindern, dass die Batterie eines kaputten Elektroautos abbrennt, oder in der Notabschaltung von Kraftwerken zum Beispiel: Hier kommt Sprengstoff zum Einsatz. Auch ein Airbag wird bei einem Unfall durch Sprengstoff ausgelöst. Gerade bei Technologien in solchen Sicherheitseinrichtungen geht es um Sekundenbruchteile. Da ist nur Sprengstoff schnell genug. Auch beim Bau von Computern und Handys werden Materialien benötigt, die in chemischen Reaktionen entstehen, welche nur mit Hilfe von Sprengstoff möglich sind.

Sprengstoff kann leben retten

Es kommt also beim Sprengstoff – wie bei vielen anderen Dingen – darauf an, wie ich ihn und wieviel ich davon einsetze. Und sehr oft hilft sogar so etwas wie Sprengstoff – richtig angewendet –, Leben zu retten. Manche Experten gehen sogar noch weiter: Eine gute, moderne Welt sei ohne Sprengstoffe gar nicht möglich.

Dabei geht es natürlich nicht um die fünf Zentner schwere Weltkriegsbombe. Denn dort, wo Sprengstoff für etwas Gutes verwendet wird, wird sehr vorsichtig dosiert. Dort wird aufmerksam berechnet und nicht einfach mit viel Aktionismus losgelegt. Es wird abgewogen: Was sind die Schäden, die entstehen könnten. Und ist das in Ordnung für das Ziel, das erreicht werden soll? Dann wird besonnen entschieden.

Sprengstoff gibt’s aber nicht nur auf der physischen Ebene. Es gibt auch zwischenmenschlichen Sprengstoff. Vorwürfe, Kritik und Streitigkeiten zum Beispiel. So ganz ohne geht es einfach nicht. Das ist nur zu menschlich. Aber auch hier gilt: Wohl dosiert und gut abgewogen, damit es zum Guten führt.