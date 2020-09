Im politischen Alltag ist der Satz ein Dauerbrenner: „Wir müssen die Leute da abholen, wo sie gerade stehen.“ In der Praxis ist das gar nicht mal so verkehrt, zumindest dann, wenn es um Kinder geht. Hier hat sich die Musikschule in Haßloch Gedanken gemacht und einen „MFE-Abholplatz“ an der Außentreppe ihres Gebäudes, dem Alten Rathaus, eingerichtet.

So weit, so gut: Was aber bedeutet nun „MFE“? Von wegen „MfG“, mit freundlichen Grüßen. Nun, wer „MFE“ nicht kennt, wurde selbst als Kind wohl nicht da abgeholt, wo er damals stand. Nämlich als Dreijähriger mit Tamburin, Triangel oder gar Mundharmonika in der Hand, ohne jegliche Kenntnis irgendwelcher Notenwerte. Hat zwar auch jede Menge Spaß gemacht, aber war sicher doch etwas planlos beim Weihnachtskonzert im Wohnzimmer. Und natürlich schön laut und durcheinander. Des Rätsels Lösung lautet also: Musikalische Früherziehung.

Deswegen ist es schön, wenn man dank einer so netten Zeichnung weiß, wo man steht, und dass man gleich abgeholt wird. Mit Sonne, Violinschlüssel und ein paar fröhlichen Noten kann so doch gar nichts mehr schiefgehen auf dem Weg nach oben. In die Musikschule und auf der Tonleiter.