Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde will ein Baugebiet ausweisen. Nach der Prüfung aller Bereiche im Ort, die für eine Bebauung in Frage kommen, bleibt nach Ansicht der CDU nur das Gebiet „Auf der Gipp“. Vor knapp 20 Jahren sollte das Gelände schon einmal ausgewiesen werden, was jedoch gescheitert ist. Der Gemeinderat war sich einig, es noch einmal zu versuchen.

Alena Mayer und Christopher Milloth (beide CDU) hatten schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass es in Weidenthal keine Bauplätze gebe. Die Ratsmitglieder hatten zugestimmt, dass sie