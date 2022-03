Gedanken über den Krieg in der Ukraine, die Opfer und den Ausgang, die Bedeutung all dessen für einen selbst im sicheren Deutschland und das Hoffen auf ein baldiges Ende.

Wenn über Monate Corona das beherrschende Thema war in Gesprächen unter Freunden und Bekannten, in Familien, am Arbeitsplatz, selbst mit Unbekannten am Nachbartisch im Restaurant, ebenso in den Nachrichtensendungen und den Zeitungen, wurde über Nacht die Ukraine zum Thema Nummer eins. Wir reden darüber und sind doch sprachlos.

Wieder sind wir von heute auf morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Auch wer die Bilder nicht sehen will und nichts davon wissen will, bleibt nicht unbeteiligt. Dabei sind gestiegene Gas- und Spritpreise nichts im Vergleich zu der humanitären Katastrophe, die ein friedliebendes Volk getroffen hat, das nichts anderes will, als in Freiheit über sein Schicksal zu bestimmen. Dieser große Freiheitswille hat erreicht, dass der Goliath den David nicht wie geplant und von Putins Propagandaapparat angekündigt in wenigen Tagen überrollen konnte.

Hilfsbereitschaft lässt hoffen

Wie wird alles enden? Wie wird es enden für das ukrainische Volk? Wie für uns in Deutschland, in Europa, weltweit? Selbst Kenner und Fachleute können es nicht sagen. Andere Fragen kann sich jede und jeder selbst stellen: Was ist mir meine Freiheit wert? Nicht nur, wenn es um Masken- und Impfpflicht geht oder darum, wie schnell ich fahren darf. Wofür bin ich bereit, mich einzusetzen, sogar mein Leben? Wie berührt mich das Schicksal anderer Menschen? Wie halte ich es mit der Toleranz Menschen gegenüber, die anders denken und leben als ich? Eine überwältigende Solidarität und Hilfsbereitschaft, wie wir sie auch in unserer Region erleben, lassen hoffen. Wer Kontakt hat zu Menschen in der Ukraine, weiß, wie wichtig dies für sie ist und wie groß die Kraft von Symbolen.

Auch ohne den Krieg in der Ukraine, den man in Putins Reich nicht ungestraft Krieg nennen darf, und nach seinem Ende bleiben die großen Fragen. Sie warten auf Antworten und Lösungen, Rücksicht auf Grenzen und politische Systeme nehmen sie nicht. Weil sie global sind, brauchen sie eine verlässliche Weltordnung, keinen Putin und keine Putins. Für jetzt hoffe ich für die Ukraine und für unsere Welt – auch für die unterdrückten Menschen in Russland –, dass der unsinnige Krieg bald ein Ende nimmt. Vielleicht erfüllen die anstehenden Verhandlungen ja diesmal die Erwartungen. Gott schütze die Ukraine und uns alle!