Als „etwas undurchsichtig“ bezeichnete die Neidenfelser Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) im Gemeinderat am Dienstag die Situation in einem Teil des Baugebiets Aspenkehle. Nach Angaben von Höchel befindet sich ein Gebäude außerhalb der Grundstücksfläche, die bebaut werden darf. Ein Grundstück, das der Gemeinde gehört, sei bebaut, obwohl die Gemeinde das Gelände nicht verkauft habe. Ein anderes Grundstück sei aufgrund seines Zuschnitts nicht bebaubar. Der Bebauungsplan in diesem Bereich soll so geändert werden, dass er der derzeitigen Situation entspricht, beschloss der Gemeinderat. Dazu sei es erforderlich, die Grundstücke neu zu vermessen, so Höchel. Die Kosten für die Neuvermessung und die Änderung des Bebauungsplans muss die Gemeinde zahlen.