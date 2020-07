Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Juni 3348 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das hat die Agentur für Arbeit Landau mitgeteilt. Das waren 31,9 Prozent mehr als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei 4,6 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden laut Agentur in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Bad Dürkheim 94 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 75 weniger als im Juni des vergangenen Jahres. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden von März bis Juni 1332 Anzeigen der Betriebe mit Sitz im Landkreis auf Kurzarbeit geprüft.

Der Kreis gehört zum Bezirk der Agentur für Arbeit Landau. Hier werden nach eigenen Angaben aktuell 13.476 Arbeitslose registriert – ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt demnach auf 5,1 Prozent. „Üblicherweise verzeichnen wir von Mai auf Juni einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. In diesem Jahr ist das anders: Das Coronavirus bremst das Geschehen am Arbeitsmarkt auch weiterhin sehr deutlich. Mehr Frauen und Männer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, eine Vielzahl von Unternehmen, deren Beschäftigte in Kurzarbeit sind, eingeschränkte Möglichkeiten der Förderung und Weiterbildung aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen – all dies belastet die Menschen und das Arbeitsmarktgeschehen“, erklärt Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau.

Kurzarbeitergeld: Anzahl der beziehenden Personen noch unklar

Über die Möglichkeit der Kurzarbeit halten nach Angaben der Agentur zahlreiche Unternehmen ihre Fachkräfte und überbrücken so die Zeit ohne Aufträge, Lieferungen und Kunden. Betroffene Branchen sind überwiegend der Handel, das verarbeitende Gewerbe, das Gastgewerbe sowie sonstige Dienstleistungen. „Die Abrechnungen des tatsächlichen Arbeitsausfalls erfolgen immer monatlich im Nachhinein. Für die entsprechenden Anträge haben die Arbeitgeber mehrere Monate Zeit – insofern steht aktuell noch nicht fest, wie viele Personen tatsächlich Kurzarbeitergeld beziehen“, so Groß-Herick.