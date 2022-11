Laut der Agentur für Arbeit in Landau waren im Landkreis Bad Dürkheim im November 2893 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 26 (0,9 Prozent) weniger als im Oktober und 108 (3,9 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber Oktober um 0,1 auf 4,0 Prozent gesunken. Im November 2021 lag sie bei 3,8 Prozent.

Christine Groß-Herick, Chefin der Landauer Agentur für Arbeit, hob die Belange behinderter Menschen hervor. Sie warb dafür, diese stärker in die Arbeitswelt einzubeziehen. Vor dem Hintergrund des internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember berichtete sie: „Leider profitieren trotz des anhaltenden Fachkräftemangels schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch immer nicht genauso gut von der insgesamt stabilen Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt wie nicht schwerbehinderte Menschen.“ Den Aktionstag hatten die Vereinten Nationen ausgerufen, um diese Personengruppe ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Groß-Herick richtete den Blick wiederum nicht nur auf die nach wie stark verbesserungsbedürftige Inklusion, sondern auch auf die Entwicklung in den beiden Rechtskreisen Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung. Während die Arbeitslosenzahl in der Arbeitslosenversicherung gegenüber dem Vorjahr gesunken sei, sei sie in der Grundsicherung gestiegen, so Herick. So habe die für den Rechtskreis der Arbeitslosenversicherung zuständige Agentur für Arbeit im November 1338 arbeitslose Menschen gezählt. Gegenüber November 2021 sind das 143 (9,7 Prozent) weniger. Beim für den Rechtskreis der Grundsicherung zuständigen Jobcenter sind momentan 1555 Frauen und Männer als arbeitslos registriert und damit 251 (19,2 Prozent) mehr als vor zwölf Monaten.

112 offene Stellen

Dem Arbeitgeberservice wurden Groß-Herick in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis 112 zu besetzende Stellen gemeldet. Das sind zwei mehr als im Oktober und 108 weniger als im November 2021.

Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau zeigt sich trotz der vielfältigen Krisen weiter stabil. Zur Monatsmitte waren Groß-Herick zufolge in der Südpfalz und den Regionen Neustadt und Bad Dürkheim insgesamt 11.168 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 133 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank von 4,3 auf 4,2 Prozent. Im November 2021 lag sie bei 4,4 Prozent. Damals waren rund 540 Personen mehr von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen.