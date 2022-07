Im Landkreis Bad Dürkheim sind nach Angaben der Agentur für Arbeit Landau im Juli 2720 Frauen und Männer ohne Arbeit gewesen. Das seien 62 oder 2,3 Prozent mehr als im Juni – und 356 oder 11,6 Prozent weniger als im Juli 2021.

Die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet sei damit gegenüber dem Vormonat von 3,7 auf 3,8 Prozent gestiegen. Im Juli 2021 habe sie bei 4,2 Prozent gelegen, teilt die Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Arbeitsagentur, Christine Groß-Herick, mit. Zugleich hätten die Arbeitgeber im Landkreis 190 zu besetzende Stellen gemeldet. Das seien 25 mehr als im Juni und 24 weniger als im Juli 2021.

Zum Beginn der Ferienzeit sei die Arbeitslosigkeit in der Südpfalz und an der Mittelhaardt gestiegen. So waren laut Groß-Herick Mitte Juli im gesamten Bezirk der Landauer Arbeitsagentur 11.368 Arbeitslose gemeldet, was einem Anstieg gegenüber Juni um 372 oder 3,4 Prozent entspreche. Die Arbeitslosenquote habe sich von 4,2 auf 4,3 Prozent erhöht. Im Juli 2021 habe bei 4,5 Prozent gelegen. Für den aktuellen Anstieg sieht Groß-Herick zwei wesentliche Gründe: Schulabgänger und die Übernahme ukrainischer Geflüchteter in die Betreuung durch die Jobcenter. Im Juli seien insgesamt 862 offene Stellen gemeldet worden. Ein deutliches Plus habe es Gesundheits- und Sozialwesens gegeben.