Mehr Arbeitslose als im Dezember meldet die Agentur für Arbeit Landau für den Landkreis Bad Dürkheim im Januar. Dabei habe man es „mit einer am Arbeitsmarkt üblichen Entwicklung zu tun“, erläutert Arbeitsagenturchefin Christine Groß-Herick.

2914 Frauen und Männer waren im Januar im Kreis Bad Dürkheim bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das sind 118 mehr als im Dezember, aber 504 weniger als im Vorjahresvergleich. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat von 3,9 auf 4,0 Prozent (Januar 2021: 4,7 Prozent).

Die Zunahme der Anzahl der Arbeitslosen sei auch einem Saisoneffekt geschuldet, erklärt Groß-Herick: „Zu Beginn eines Jahres steigt die Arbeitslosigkeit meist spürbar an.“ Das liege am geringeren Personalbedarf in witterungsabhängigen Branchen. Hinzu komme, dass im Dezember zum Quartals- und Jahresende überdurchschnittlich viele Arbeitsverträge ausliefen und Betroffene sich neu orientieren müssten. Trotz der Pandemie sei die Situation am Arbeitsmarkt entspannter als im Winter vergangenen Jahres. „Zuletzt war die Arbeitslosigkeit fast auf das niedrige Vorkrisenlevel 2019 gesunken und liegt jetzt trotz des aktuellen Anstiegs noch deutlich niedriger als zu Beginn des Jahres 2021“, so Groß-Herick weiter. Arbeitgeber aus dem Kreis Bad Dürkheim meldeten dem Arbeitgeberservice im Januar 168 zu besetzende Stellen – 40 mehr als im Dezember und 17 mehr als im Januar 2021.

Rat an Schüler: Jetzt Bewerbungen schreiben

Im Agenturbezirk Landau sind aktuell 11.351 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 552 mehr als im Dezember. Auch hier stieg die Arbeitslosenquote damit zwar um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, jedoch gibt es laut Pressemitteilung im Agenturbezirk 15 Prozent weniger Arbeitslose als noch zu Beginn des Jahres 2021. Damals waren 2053 Frauen und Männer mehr von Arbeitslosigkeit betroffen (Arbeitslosenquote: 5,1 Prozent).

Nach wie vor seien Fachkräfte sehr begehrt. Schülern der Abschlussklassen rät Groß-Herick daher, sich jetzt ans Schreiben von Bewerbungen zu machen: „Für den kommenden Ausbildungsbeginn im Sommer 2022 wurden uns bereits 1716 Ausbildungsstellen gemeldet und es werden noch mehr in den kommenden Wochen und Monaten.“