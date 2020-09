Die Arbeiten an der A65-Anschlussstelle Haßloch waren umfangreicher als angenommen, deshalb konnten sie nicht wie vorgesehen am 7. September beendet werden.

Das hat am Freitag der Landesbetrieb Mobilität in Koblenz auf eine Anfrage der RHEINPFALZ vom Dienstag erklärt. In dem Bereich sei vorgesehen, die Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht zu erneuern. Aufgrund des Zustands war ein Austausch der Asphalttragschicht notwendig, so dass letztlich eine „grundhafte Sanierung“ der Fahrbahn durchgeführt worden sei. Dies sei nicht bis zum 7. September möglich gewesen. Ab 8. September würden nun die abschließenden Schutzplankenarbeiten durchgeführt, so dass die Anschlussstelle Haßloch voraussichtlich am 13. September wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehe.

Nach Abschluss der Fahrbahnsanierung zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt–Schauernheim sollen Anfang Oktober die Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahn Richtung Karlsruhe starten, kündigt der LBM weiter an.