Die Hubertus-Apotheke in Weidenthal ist nach über 40 Jahren geschlossen worden. „Dieter Stammer kam als engagierter Erfenbacher zu uns und schloss die damalige Versorgungslücke in der Apothekenlandschaft“, erinnert Ortsbürgermeister Ralf Kretner in einer Pressemitteilung. Viele Bürger könnten von „schönen, spannenden und sicher auch ergreifenden Erlebnissen“ rund um die Apotheke und das Ehepaar Dieter und Waltraud Stammer berichten. Kretner bedauert, dass es coronabedingt keine richtige Verabschiedung gab. In kleinem Rahmen habe er sich jedoch bei dem Ehepaar für sein Engagement bedankt.