Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem Ende 2019 die Apotheke in Elmstein geschlossen worden ist, trifft es jetzt die Gemeinde Weidenthal. Die Geschichten ähneln sich: In beiden Gemeinden ist die Apotheke in den 1970er-Jahren eröffnet worden, und in beiden Fällen ist es den Besitzern nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden.

Bevor Dieter Stammer am 1. Februar 1979 mit seiner Frau Waltraud in Weidenthal die Hubertus-Apotheke eröffnete, gab es in dem Ort keine Apotheke. Ende des Jahres geht das Ehepaar Stammer nun in Ruhestand.