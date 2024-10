Die Ortsbürgermeisterin von Gerolsheim, Simone Ulrich ( FWG), beklagt nach der Graffiti-Attacke auf das Dorf mangelnden Respekt der Täter vor fremden Eigentum. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet.

„Ich finde es unmöglich, dass so wenig Respekt vor dem Eigentum anderer herrscht“, sagte Ulrich am Montag. Auch sie hat die Fotos gesehen, die in einer Whatsapp-Gruppe kursieren und das Ausmaß der Schmierereien zeigen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Gemeindegebiet angebracht wurden. Einrichtungen der Gemeinde sind davon auch betroffen, wie Erster Beigeordneter Gerald Binder (FWG) berichtet. Darunter seien Schilder am Dorfgemeinschaftshaus und an der kommunalen Kita, das Feuerwehrgerätehaus, die Glasfaser-Übergabestation, Bushaltestellen sowie die Tempoanzeige. Die Gemeinde habe Anzeige erstattet. Auch würden weiterhin Meldungen von betroffenen Privatleuten eintreffen. Vor allem vom Dorfgemeinschaftshaus aus in Richtung Gartenstraße und entlang der Hauptstraße sei der Vandalismus sichtbar. Neue Erkenntnisse gab es am Montag seitens der Polizei nicht. Die Anzahl der Graffiti ist den Ermittlern zufolge inzwischen auf 27 gestiegen.