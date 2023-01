Der Fuchsbach sei in Weisenheim am Sand im Bereich der Straßen Speyerer Straße und Im Rüth etwa 70 Zentimeter hoch. Das Wasser drücke bereits an die Fundamente der Häuser, beschwerte sich ein Anwohner in einer Sitzung des Weisenheimer Bauausschusses. Es müsse unbedingt Schlamm entfernt werden, forderte der Anwohner. Wegen des Schlamms sei der Überlaufkanal vollgelaufen, deshalb drücke sich das Wasser nun an die Häuser.

Vor der Renaturierung des Fuchsbachs habe es nie solche Probleme gegeben, sagte er. Für einen Teil des hohen Stands des Bachs sei wohl ein Rückstau durch Arbeiten an der Kläranlage der Grund, sagte Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU). Der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach soll dazu aufgefordert werden, den Schlamm zu beseitigen. Bei der Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzepts werde der Fuchsbach ein Thema sein, so Bähr-Burkhardt.