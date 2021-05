Eigentlich sollte die Bebauung des „Schiltchens“ durch die Frick Bau GmbH, die dort zwölf Wohnungen und eine Tiefgarage errichten will, weiter fortgeschritten sein. Seit rund zwei Monaten ruhen die Bauarbeiten. Anwohner kritisieren, dass wegen des Bauzauns um das Gelände die Verkehrssicherheit nicht gegeben sei, Bürgersteige nicht nutzbar seien und Parkmöglichkeiten entfielen.

Widersprüche von Anwohnern gegen die wasserrechtliche Genehmigung, weil sie Schäden an ihren Gebäuden durch das Abpumpen des Grundwassers befürchten, haben dazu geführt, dass die Bauarbeiten derzeit nicht weitergeführt werden können. Der Bauunternehmer hat bereits vor Monaten einen Bauzaun um das Gelände errichten und Anfang Juni mit weißer Folie verkleiden lassen. Bereits zuvor war eine blickdichte dunkle Schallschutzfolie wegen der Abpumpgeräusche im Bereich Einmündung Schmähgasse/Richtung Gillergasse installiert worden. Im nördlichen Bereich können wegen des Bauzauns Parkplätze auf dem Bürgersteig nicht genutzt werden, im südlichen Bereich steht der Bauzaun auf der Straße.

Fußgänger müssen ausweichen

Anwohner Mario Lachner hat den Ersten Beigeordneten Tobis Meyer (CDU) um Klärung gebeten, wieso ein Bauunternehmer mit seinen Bauzäunen öffentlich-rechtliches Gelände, in diesem Fall die Bürgersteige, rund um das „Schiltchen“ seit vielen Wochen blockieren dürfe. Fußgänger müssten auf die Straße ausweichen, und für Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen sei die Situation auf der stark frequentierten Straße „lebensgefährlich“. Wieso trotz etlicher Anzeigen von Anwohnern beim Ordnungsamt in der Sache nichts passiert sei, will Lachner wissen.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt Pressesprecher Marcel Roßmann, dass sich Anwohner wegen der Parksituation und der Absicherung der Baustelle beschwert hätten. Nach Rücksprache mit dem Ersten Beigeordneten Meyer und der Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, Christine Behret, teilt Roßmann mit, dass der Vorwurf, Parkverstöße der Anwohner würden geahndet, aber die der Baufirma nicht, falsch sei. Mitarbeiter der Baufirma würden im Falle eines Parkverstoßes genauso verwarnt wie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Der Eindruck, dass hier mit zweierlei Maß gemessen werde, sei unzutreffend. Entsprechende Halteverbote würden für alle gelten.

Gemeinde: Kein erhöhter Gefahrenpunkt

Außer Frage stehe, dass sich die Parksituation erschwert habe. Das „Schiltchen“, jahrelang von Anwohnern und Besuchern als Stellfläche genutzt, stehe nach dem Verkauf und der geplanten Bebauung nicht mehr zum Parken zur Verfügung. Hier finde eine „Umgewöhnung bei allen statt, die den Bereich als Parkfläche genutzt haben“. Dies wäre aber auch bei jeder anderen Nutzung des Areals der Fall gewesen.

Um das Baugelände seien Bauzäune errichtet worden. Die Umzäunung umfasse auch Teile des Gehwegs und mache „auf der Insellage des Schiltchens die dortigen Gehwege kaum bis gar nicht nutzbar“. Fußgänger würden mit entsprechender Beschilderung darauf aufmerksam gemacht, die gegenüberliegende Straßenseite zu benutzen. Dort seien ausreichend breite Gehwege vorhanden. Ein dauerhaftes Ausweichen auf die Straße, um den Baustellenbereich zu passieren, sei daher nicht nötig. Bauzäune dürften mit einem Sichtschutz verkleidet werden, Bedenken in Bezug auf die Windlast habe die Ordnungsverwaltung nicht. Die Ordnungsverwaltung sehe im Bereich des „Schiltchens“ derzeit keinen erhöhten Gefahrenpunkt für die Verkehrsteilnehmer. Generell sei in Abbiegebereichen Vorsicht geboten. Die Einsehbarkeit im Bereich „Schiltchen“ sei gegeben.

Blickdichte Folien

Anwohner Lachner hatte auch kritisiert, dass es wegen der blickdichten schwarzen Folien am Bauzaun permanent zu gefährlichen Situationen, insbesondere durch und für Radfahrer, komme, die im Einmündungsbereich Schmähgasse/Gillergasse überhaupt nicht oder erst sehr spät gesehen würden. Am Montagnachmittag hat der Bauunternehmer diese schwarzen Folien entfernen lassen sowie die Anlage zur Absenkung des Grundwasserspiegels abgebaut. Auf erneute Anfrage bei der Verwaltung teilte der Pressesprecher mit, dass dies nicht auf Anweisung der Ordnungsbehörde erfolgt sei. Nach Informationen der RHEINPFALZ hat das Verwaltungsgericht Neustadt Mitte Juli mit einem Beschluss Anträge des Bauunternehmers abgelehnt, die sofortige Vollziehbarkeit der wasserrechtlichen Genehmigung anzuordnen. Somit sind derzeit keine Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung für den Bau der Tiefgarage möglich .