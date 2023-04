Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freispruch forderten die Rechtsanwälte Katja Kosian und Klaus Robling am Mittwoch in ihren Plädoyers vor dem Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal für einen 55-jährigen Haßlocher. Der Mann soll am 25. April 2019 einen Bekannten in dessen Wohnung in der Lindenstraße ermordet haben. Angeklagt ist der 55-Jährige außerdem, weil er etwa 170 Gramm Marihuana besessen hat. Dafür sei eine „moderate Geldstraße“ ausreichend, so Kosian.

Am Montag hatte Oberstaatsanwältin Doris Brehmeyer-Metz eine lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Am Mittwoch waren die Anwälte an der