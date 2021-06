Die Haßlocher Koalition spricht sich dafür aus, Luftfilteranlagen in den Grundschulen der Gemeinde Haßloch einzubauen. Einen entsprechenden Antrag haben Pia Werner (Grüne), Stefan Klamm (FWG) und Hans Grohe (CDU) formuliert.

Das Trio beruft sich bei dem Antrag auf einen Artikel in der RHEINPFALZ vom 27. Mai, demzufolge die Bundesregierung die Kosten für den Einbau von Luftfilteranlagen mit 80 Prozent fördert. Diese Unterstützung soll nun den Einrichtungen zugutekommen, deren Träger die Gemeinde ist.

„Soweit Schulen geöffnet waren und Kinder diese besuchen konnten, mussten Fenster zur Lüftung geöffnet bleiben. Eltern erhielten teilweise Briefe von Schulen, in welchen darum gebeten wurde, den Kindern Decken mit in die Schule zu geben, sodass die Kinder nicht frieren oder aufgrund der Kälte dem Unterricht nicht folgen können“, heißt es in dem Antrag. Ein Handeln sei jetzt gefragt, da es nur schwerlich zu erklären sein werde, dass nach einem Jahr keine weiteren Maßnahmen getroffen worden seien.

Interesse der Schulen

„In der letzten Sitzung des Schulträgerausschusses wurde auf unsere Anfrage berichtet, dass die beiden Schulen sich zunächst mit der klassischen Fenster-auf-Lüftung behelfen wollten. Daher sei auch keine Antragstellung auf ein Angebot der Landesregierung erfolgt“, teilen die drei Fraktionen weiter mit. Das Interesse der Schulen sei aber nun anscheinend vorhanden, um mindestens ausgewählte Räume auszustatten.

„Es wäre fatal zu glauben, dass Corona sich nicht mehr auf den Winter 21/22 auswirken wird“, formuliert die Koalition in ihrem Antrag. Bereits jetzt sei bekannt, dass auch die Schulanfänger während der gesamten Unterrichtszeit Masken tragen würden – auch in Ganztagsklassen. Daher will die Koalition beantragen, den Bedarf für Luftfilteranlagen in den Schulen schnellstmöglich festzustellen. Sobald das Bundesprogramm bekanntgegeben werde, sei dann ein Antrag auf Förderung zu stellen.