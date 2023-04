Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grundschule Lambrecht „passt gut zu mir und ich passe gut zu dieser Schule“, sagt Anke Huber, die seit 1. August neue Leiterin der Grundschule ist. Die 52-Jährige ist aus privaten Gründen aus Franken nach Neustadt gezogen.

An der Grundschule in Lambrecht werde eine „ziemlich bunte Mischung an Schülern“ unterrichtet. Deshalb findet Anke Huber, dass die hier an der richtigen Stelle ist. Die Schule sei