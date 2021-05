Der 55-jährige Haßlocher, der im April vergangenen Jahres einen 53-jährigen Bekannten aus dem Drogenmilieu ermordet haben soll, schweigt nicht nur vor den Richtern des Landgerichts Frankenthal. Auch mit einem psychiatrischen Sachverständigen, der am Mittwoch ein Gutachten über den Angeklagten abgegeben hat, hat der Haßlocher nicht gesprochen.

Gutachter Peter Haag sollte sich unter anderem dazu äußern, ob der 55-Jährige durch eine psychische Erkrankung oder andere Umstände beeinträchtigt ist, und ob er für die Tat verantwortlich gemacht werden kann, falls er für den Mord an dem 53-Jährigen verantwortlich ist.

Haag konnte jedoch nicht allzu viel über den 55-Jährigen sagen. „Ich habe kein Wort mit ihm geredet“, so der Gutachter. Auch die Zeugen, die in dem Mitte November begonnenen Prozess aussagten, hätten wenig gesagt, was für die Beurteilung des Angeklagten relevant sein könnte, so Haag. Deshalb stütze sich das Gutachten im wesentlichen auf Akten, unter anderem von Prozessen gegen den Angeklagten, der 21 Vorstrafen hat.

Auch Heroin konsumiert

Aus diesen Akten gehe hervor, dass der Angeklagte seit etwa seinem 15. Lebensjahr Drogen konsumiert, seit seinem 20. Lebensjahr auch Heroin, dass er mehrfach an Heroin-Ersatzprogrammen teilgenommen, dann aber wieder Heroin konsumiert hat. Er könne über den Angeklagten eigentlich nur sagen, dass er von mehreren Drogen abhängig ist, und dass seine Persönlichkeit eine disoziale Prägung hat, so Haag. Ob diese Prägung und der Drogenkonsum Auswirkungen auf die Psyche und die Schuldfähigkeit des Angeklagten hatten, wisse er nicht, so Haag.

Handydaten haben in dem Prozess einen hohen Stellenwert. Die Anklage von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeyer-Metz basiert unter anderem darauf, dass das Handy des Angeklagten am 25. April, dem Tag, an dem der 53-Jährige laut Anklage ermordet worden sein soll, von 12.50 bis 16.07 Uhr in der Wohnung des Getöteten in der Lindenstraße geortet wurde. Anfang April hatte ein Kripobeamter bereits ausgesagt, dass die Ortung nicht so genau sei, um zu belegen, dass das Handy in der Wohnung war. Es könne auch in der Umgebung in einem Umkreis von etwa 15 Metern gewesen sein. Am Mittwoch berichtete der Kripobeamte, dass er die Handydaten auf Antrag der Rechtsanwälte Katja Kosian und Klaus Robling noch einmal überprüft habe, dabei habe sich herausgestellt, dass die bisherigen Angaben zum Standort des Handys nicht immer korrekt seien.

Gegen Datenschutzgesetz verstoßen?

Robling forderte, dass die Google-Standortverlaufsdaten des Handys nicht verwertet werden dürften. Der Angeklagte habe dazu nie seine Einwilligung gegeben, und es sei von den Ermittlern versäumt worden, einen richterlichen Beschluss einzuholen, der diese Einwilligung ersetzen kann. Damit verstoße die Auswertung gegen das Datenschutzgesetz.

Über diesen Antrag hat das Gericht bisher noch nicht entschieden, auch nicht über einen weiteren Antrag von Robling sowie über sechs Anträge von Kosian. Sicher ist dagegen, dass die Dauer des Prozesses sich erneut verlängern wird, denn es wurden Termine für weitere Verhandlungstage festgesetzt.

Weiter geht es am heutigen Donnerstag, 9 Uhr.