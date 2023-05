Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Reisende sind – nicht zuletzt in Corona-Zeiten – mit dem Wohnmobil unterwegs. In Haßloch gibt es derzeit vier Wohnmobilstellplätze am Badepark-Parkplatz, die jetzt mit technischen Ausstattungen aufgerüstet werden sollen. Zukünftig sollen auch Stellplätze entlang der Tennisplätze in der Ludwig-Gramlich-Straße und auf dem Vogelpark-Parkplatz geprüft werden.

Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FWG haben beantragt, für die bereits ausgewiesenen Stellplätze an der Südwestseite des Parkplatzes am Badepark