Bei idealem Biergartenwetter ist die Ersatzveranstaltung für das abgesagte Andechser Bierfest am Freitagabend eröffnet worden. Der Rathausplatz und der Jahnplatz verwandeln sich noch bis Sonntagabend in die „Andechser Biergärten“. Am Samstag ist von 11 bis 23 Uhr geöffnet, abends ab 18 Uhr allerdings nur mit vorheriger Platzreservierung (Reservierungsportal auf www.hassloch.de). Das Festgelände ist am Sonntag durchgehend von 11 bis 22 Uhr ohne vorherige Reservierung geöffnet. Im Gegensatz zum Freitag- und Samstagabend war die Nachfrage nach Plätzen am Sonntag verhalten. Deshalb entfällt die Reservierungspflicht für die Abendstunden, ebenso der Eintrittspreis von vier Euro. Bereits reservierte Plätze am Sonntagabend behalten ihre Gültigkeit und werden entsprechend gekennzeichnet. Die bereits bezahlten Eintrittsgelder werden über das Reservierungsportal zurückerstattet.