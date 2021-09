Am Freitag, 24. September, öffnen im Haßlocher Ortskern die Andechser Biergärten. Bis einschließlich Sonntag findet auf dem Rathausplatz und auf dem Jahnplatz die coronakonforme Alternativ-Veranstaltung zum Andechser Bierfest statt, das wegen der Pandemie abgesagt worden ist.

Biere aus der Klosterbrauerei Andechs werden ausgeschenkt und bayerische Spezialitäten serviert. Die Bewirtung übernehmen neun Haßlocher Vereine, die in der Vergangenheit auch beim Andechser Bierfest einen Ausschank betrieben hatten. Geöffnet sind die Andechser Biergärten am Freitag, 24. September, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 25. September, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 26. September, von 11 bis 22 Uhr. Jeweils knapp 500 Besucher können in den beiden Biergärten an Bierzeltgarnituren Platz nehmen. Ein Nachweis (geimpft, genesen, getestet) muss beim Betreten vorgelegt werden. Es besteht die Pflicht zur Kontakterfassung (Luca-App und Corona-WarnApp möglich). Freitags ab 17 Uhr und samstags und sonntags ab 18 Uhr ist eine Platzreservierung erforderlich (Reservierungsportal auf www.hassloch.de). Eintritt: vier Euro pro Person. Am Samstag und Sonntag von 11 und 17 Uhr ist ohne Reservierung geöffnet (kein Eintritt). Eine kleine Eröffnung ist am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Jahnplatz geplant. Für begleitende Live-Musik am Eröffnungsabend sorgen das Trio „Treibsand“ und „Roter Baron“.