Mit dem Fassanstich im Festzelt hat am Freitagabend das Andechser Bierfest offiziell begonnen. Landrat Stefan Frey aus dem Partnerlandkreis Starnberg brauchte vier Schläge, damit der Gerstensaft vom „Heiligen Berg“ fließen konnte. In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen.

Neu ist der Eintrittspreis von drei Euro für alle Besucher ab 16 Jahren. Der Obolus wird erhoben, um das im neuen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz vorgeschriebene Sicherheitskonzept finanzieren zu können. Die Auflagen für Großveranstaltungen sind verschärft worden. Eintrittsbänder sind am jeweiligen Veranstaltungstag an den insgesamt sieben Zugängen zum Festgelände erhältlich.

Noch eine Neuheit ist der Standort des Festzelts, das nicht mehr auf dem Rathausplatz steht, der in der Vergangenheit wegen des Auf- und Abbaus stets für zwei Wochen gesperrt werden musste, obwohl das „Andechser“ nur an einem Wochenende stattfindet. Erstmals geht es in diesem Jahr auf dem Jahnplatz rund, wo das Festzelt seinen neuen Platz gefunden hat. Auf dem Rathausplatz lädt bis zum Sonntagabend ein zünftiger Biergarten zum Verweilen ein. Damit greift die Verwaltung die Idee der Andechser Biergärten auf, die 2021 bei den Besuchern gut angekommen waren.

Musik auf vier Bühnen

Ein prall gefülltes Programm erwartet die Besucher am Wochenende. Los geht es am Samstagvormittag ab 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen, ab 14 Uhr läuft „Peter Henningers Talent Show“. Um 17.30 Uhr kommen die „Smokingz“ auf der Bühne im Festzelt. Auf der Bühne am Rathausplatz sorgen ab 15 Uhr die „Mackenbacher“ für Stimmung. Ab 20 Uhr rocken „The Bombshells“ die Bühne auf dem Rathausplatz. In der Leo-Loeb-Straße ist ab 15 Uhr die Puzzle-Band der Lebenshilfe Neustadt zu hören, um 20 Uhr spielt die Band „Fused“. „Fabian Schreiber & Friends“ spielen ab 20 Uhr auf der Jugendbühne in der Bahnhofstraße.

Der Sonntag startet um 9.10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, bevor noch einmal ein Weißwurst-Frühschoppen auf dem Programm steht. Partystimmung gibt es ab 17 Uhr mit „Grand Malör“. Auf dem Rathausplatz beginnt das Programm um 12 Uhr mit dem Musikverein Diedesfeld und den „Mackenbachern“. „We will rock you“ heißt es ab 18 Uhr mit der Queen-Tribute-Bands „The Queen Kings“. In der Leo-Loeb-Straße unterhält der Musikverein Haßloch ab 12 Uhr die Besucher, ab 19 Uhr die Coverband „Die Brunnebutzer“, während auf der Jugendbühne „Ampra“ auftritt.

Neue Bierfestkönigin gewählt

Bereits am Donnerstagabend wurde die neue Bierfestkönigin gewählt. Bedingt durch die Corona-Pandemie hatten Lena Roth fast drei Jahre lang das Krönchen getragen, ebenso wie ihre Prinzessin Annika Mischon. Um die Krone bewarben sich Franziska Werner und Eve-Kathrin Münster-Grimm. Beide mussten bei Spielen ihre Treffsicherheit beweisen und bei Sachfragen zeigen, wie kundig sie auf verschiedenen Gebieten sind. Werner Schmid, Geschäftsführer der für die Tourismusentwicklung zuständigen Regionalagentur gwt Starnberg-Ammersee, gab das Ergebnis bekannt: „Es war sehr knapp, aber wir haben uns einstimmig für Franziska Werner entschieden.“

Die 27-jährige Haßlocherin im hübschen Dirndl freute sich über die Wahl: „Ich bin glücklich, dass ich die Krone tragen darf und für den Kreis und das Bier vom Heiligen Berg werben darf“, sagte die gelernte Hauswirtschafterin. Tanzen nennt sie als ihr Hobby. Außerdem kümmert sie sich dreimal in der Woche um ihr Pflegepferd.

„Gerne möchte ich mein Amt nutzen, um etwas Gutes zu tun, vielleicht eine Aktion für das Tierheim“, sagt die Hoheit. Natürlich will sie auch ihre Prinzessin Kathrin an ihren Aufgaben beteiligen, „schon deshalb, weil wir beide in Kaiserslautern geboren sind“, sagt Franziska Werner.

Die Eintrittsregelung findet sie gerechtfertigt. Auch die neue Konzeption, zum Beispiel, dass das Festzelt auf dem Jahnplatz steht, gefällt ihr besser als der Standort auf dem Rathausplatz.