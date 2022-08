Am letzten Septemberwochenende kehrt das „Andechser“ zurück – und damit die Frage, wer auf Bierfestkönigin Lena Roth folgt. Sie ist seit drei Jahren im Amt, weil das Fest 2020 und 2021 ausgefallen ist. Bei der Neuwahl wird es ein Novum geben.

Bierfestkönigin Lena Roth und ihre Prinzessin Annika Himmighöfer sind mit einer Amtszeit von fast drei Jahren die bisher am längsten amtierenden Bierfesthoheiten. Das war so nicht geplant, doch die Corona-Pandemie hatte der traditionellen Großveranstaltung in den vergangenen zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass auch keine Neuwahl stattfinden konnte.

Ende September wird das Andechser Bierfest nun wieder gefeiert. Bei der Suche nach der Nachfolge gibt es in diesem Jahr aber ein Novum: Erstmals können sich nicht mehr nur Frauen für das Amt bewerben. „Nach der coronabedingten Zwangspause untersteht auch das Andechser Bierfest einem Wandel, das sich in diesem Jahr an verschiedenen Stellen in veränderter Form präsentieren wird“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Das sei der perfekte Moment, um das Amt für Kandidaten und Kandidatinnen aller Geschlechter zu öffnen. „Denn letztlich kommt es bei einer Bierfesthoheit auf Charme und Charisma an, nicht auf das Geschlecht“, so Meyer.

Herzog auf der Haardt, Bacchus in Geinsheim

2012 war das Amt der Andechser Bierfestkönigin eingeführt und mit Jasmin I. die erste Bierfestkönigin gekrönt worden. Zehn Jahre später könnte nun erstmals auch ein männlicher Bewerber die Krone tragen. Dieser Schritt ist keineswegs ungewöhnlich: Auf der Haardt gibt es den Haardter Herzog, in Geinsheim einen Bacchus, und in Landau sucht man in diesem Jahr ebenfalls geschlechterunabhängig nach einer neuen Weinhoheit.

Voraussetzung für eine Bewerbung als Bierfesthoheit ist das Mindestalter von 18 Jahren. Wer auf den Thron will, sollte außerdem aus dem Landkreis Bad Dürkheim kommen. Wünschenswert ist ein Interesse am Getränk Bier, vor allem an dem vom „Heiligen Berg“. Kontakt- und Kommunikationsfreude sind ebenfalls wichtig. Ebenso sind Kenntnisse über das Andechser Bier- und Straßenfest sowie über die zu vertretenden Regionen von Vorteil.

Die Bierfesthoheit repräsentiert die Gemeinde Haßloch sowie die Landkreise Bad Dürkheim und Starnberg. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel die Teilnahme an Festzügen und Messen. Darüber hinaus warten während eines Amtsjahrs verschiedene Termine in Haßloch sowie in den beiden Partnerlandkreisen Bad Dürkheim und Starnberg auf die Bierfesthoheit, bei denen sie das Andechser Bierfest und die pfälzisch-bayerische Gastfreundschaft regional und überregional vertreten wird.

Bei Fragen zur Wahl können sich alle Interessierten unter 06324 935-238 an den Bereich „Veranstaltungen“ bei der Gemeindeverwaltung wenden. Unter allen Bewerbungen, die bis zum Stichtag 28. August bei der Gemeindeverwaltung Haßloch eingehen, werden die Finalisten von einer fachkundigen Jury ausgewählt. Der Wahlabend und die Krönung findet am Donnerstag, 22. September, dem Vorabend der offiziellen Eröffnung des Bierfests, statt.

Hopfenkranz statt Krone?

Die Krone der Bierfesthoheit, die in der Regel jährlich weitergereicht wird, wurde von der Haßlocher Goldschmiedin Dorothea Zeiher entworfen und gefertigt. Sie zeigt neben Hopfenblüten und -blättern die Wappen der Gemeinden Andechs und Haßloch. Im Fall der Krönung eines Bierfestkönigs wird es eine Alternative zur jetzigen Krone geben, die eher im Stil eines Diadems gehalten ist, so Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage. Völlig abwegig sei aber eine Krone nicht, denn auch ein König trage in der Regel eine solche. Denkbar sei aber auch ein Hopfenkranz. Wie die Alternative letztlich aussehen werde, sei derzeit noch Gegenstand der Überlegungen

Bewerbungen

Der Bewerbungsbogen kann unter www.hassloch.de heruntergeladen werden. Der Bogen mit Foto oder einem Bewerbungsvideo sollte schriftlich oder per E-Mail bis zum 28. August an folgende Adresse geschickt werden: Gemeindeverwaltung Haßloch, Bereich Veranstaltungen, Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, E-Mail: veranstaltungen@hassloch.de.