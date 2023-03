Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zuletzt rund 70.000 Besuchern ist das Andechser Bierfest in Haßloch auch überregional von Bedeutung. In diesem Jahr wird jedoch einiges anders sein als bisher. So wird, wie bei der Weinkerwe Deidesheim, erstmals Eintritt verlangt.

Am vierten Wochenende im September steht der Haßlocher traditionell ganz im Zeichen des Andechser Bierfestes. In diesem Jahr ist der Start am 23. September, wobei bereits einen Tag vor der offiziellen