Das Andechser Bierfest fällt zwar aus, aber es gibt ein Alternativprogramm: Vom 24. bis 26. September öffnen im Ortskern die Andechser Biergärten, neun Vereine ermöglichen dieses Angebot.

Auf dem Jahn- und auf dem Rathausplatz werden Biere aus der Klosterbrauerei Andechs ausgeschenkt und bayerische Spezialitäten und Klassiker serviert. Die Bewirtschaftung übernehmen neun Haßlocher Vereine. Sie hatten sich bereits mit einem Ausschank am Andechser Bierfest beteiligt. Auf dem Rathausplatz sind es der Schachclub 1926 Haßloch, der 1. FC 08 Haßloch, der Haßlocher Carneval Verein (HCV) und der CDU-Ortsverein. Auf dem Jahnplatz engagieren sich der Motorclub Haßloch, der VfB 1951 Haßloch, der TSV 1978 Haßloch, der SPD-Ortsverein und der FV 1921 Haßloch.

Darüber hinaus ist ein Live-Musikprogramm mit mobilen Musik-Acts vorgesehen. Auch den in der Vergangenheit beliebten Andechser-Button wird es in einer neuen Auflage geben. „Wir möchten eine Biergartenatmosphäre schaffen, die zum Verweilen einlädt und trotz weiterhin bestehender Corona-Richtlinien das Anstoßen mit Andechser-Bieren im Kreise von Freunden, Bekannten und Familie ermöglicht“, erklärt Gunther Metz, der bei der Gemeinde den Bereich „Veranstaltungen“ betreut.

Alternative zum Online-Angebot

„Es war frühzeitig absehbar, dass wir das Andechser Bierfest in seiner ursprünglichen Form nicht werden feiern können“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer. Umso glücklicher sei die Gemeinde, dass es gelungen sei, ein alternatives Konzept auf die Beine zu stellen, das sich an die jeweils geltende Corona-Verordnung anpassen lasse. „Uns war es wichtig, eine Alternative in Präsenz anzubieten. Das Online-Angebot im vergangenen Jahr hatte ebenfalls seinen Reiz, doch ein Jahr später sind viele Leute durch Homeoffice, Videokonferenzen und ähnliches langsam müde, was Online-Veranstaltungen angeht“, erläutert Meyer.

Eröffnung der Andechser Biergärten ist am Freitag, 24. September, 17 Uhr. Ein Pre-Opening am Donnerstag mit Wahl der Andechser Bierfestkönigin wird es nicht geben. Lena Roth als Bierfestkönigin und Annika Mischon als Bierfestprinzessin werden ihre Ämter ein weiteres Jahr ausführen und somit Teil der offiziellen Eröffnung der Andechser Biergärten sein. Der Ausschank endet am Freitag um 23 Uhr. Am Samstag, 25. September, sind die Biergärten von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag, 26. September, von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Vor Ort greifen an den drei Tagen die dann gemäß Landesverordnung gültigen Corona-Regeln. „Eine Tischreservierung in den Biergärten wird möglich, aber nicht zwingend erforderlich sein“, informiert die Gemeinde.