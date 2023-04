Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sind Investitionen in eine Erweiterung des VG-Rathauses angesichts der Folgen der Corona-Krise und der Bemühungen um mehr Homeoffice-Arbeitsplätze das richtige Signal? Am Dienstag gab es darauf in einer Gremiensitzung eine recht deutliche Antwort.

Seit Jahren beschäftigen sich die politischen Gremien der Verbandsgemeinde mit der Raumnot der Mitarbeiter in der Verwaltung. Denn eigentlich war der Anfang der 1990er- Jahre errichtete Bau von Beginn