Der Ausbau der Straße „An der Fohlenweide“ zur Fahrradstraße soll in rund zwei Wochen beginnen. Die Arbeiten werden laut Verwaltung in zwei Abschnitte eingeteilt.

Der Bauausschuss hatte bei seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für den Ausbau der Straße „An der Fohlenweide“ im Bereich zwischen der Zufahrt zum Naturfreundehaus und der Rennbahnstraße an eine Firma aus Kirchheimbolanden vergeben. Voraussichtlich in der 24. Kalenderwochen sollen die Arbeiten beginnen. Die komplette Erneuerung erfolgt auf einer Länge von 720 Metern in Pflasterbauweise in mehreren Bauabschnitten. Zunächst werde der marode Asphaltbelag vollständig entfernt und anschließend durch Betonpflaster ersetzt, teilt die Verwaltung mit. Die Pflasterung bietet den Vorteil, dass Wurzelschäden bei einer gepflasterten Fahrbahn künftig deutlich schneller behoben werden können als bei einer asphaltierten Straße. Da der Bereich „An der Fohlenweide“ einen hohen Baumbestand aufweist, sind entsprechende Wurzelschäden nicht auszuschließen.

Die Arbeiten sind laut Verwaltung nur möglich, wenn der betroffene Streckenabschnitt komplett gesperrt ist. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Zufahrt des Naturfreundehauses bis zum FV 1921 Haßloch. Die Zufahrt zum Naturfreundehaus ist über die Kirchgasse gewährleistet. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich vom Gelände des FV 1921 bis zur Rennbahnstraße. Hier muss laut Verwaltung mit den direkt betroffenen Anliegern noch geklärt werden, wie die Zufahrt zu den Grundstücken erfolgen kann.

Später Fahrradstraße

Bereits im Frühjahr 2019 war der Bereich zwischen der Kirchgasse und dem Naturfreundehaus saniert worden. Auch dort wurde der marode Asphaltbelag durch ein Betonpflaster ersetzt.

Mit der Fertigstellung der Arbeiten „An der Fohlenweide“ soll die Straße laut Gemeindeverwaltung als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Das bedeutet, dass die Straße zwar weiterhin von Autos befahren werden kann, Fahrräder jedoch Vorrang haben. Auch wird es Radfahrern dort erlaubt sein, nebeneinander zu fahren. Es gilt für alle Verkehrsteilnehmer die Regelung „rechts vor links“, und die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt weiterhin 30 Kilometer pro Stunde.