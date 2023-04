Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Haßloch und in der Verbandsgemeinde Lambrecht seien bei der ambulanten Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in Zukunft Engpässe zu erwarten, sagte Timo Jordan (SPD), Erster Beigeordneter des Landkreises Bad Dürkheim, im Sozial- und Gesundheitsausschusses des Kreistags Bad Dürkheim. Ein Problem sei, dass es im Landkreis keine stationäre Betreuung für Pflegebedürftige unter 60 Jahren gibt.

Jordan erinnerte daran, dass im Pflegestrukturbericht, der im vergangenen Jahr erstellt wurde, elf große Handlungsfelder festgelegt worden seien, mit denen sich nun eine Steuerungsgruppe