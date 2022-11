Zum Auftakt der Vorweihnachtszeit hat sich die Theatergruppe des TuS Großkarlbach ein klassisches Märchen der Gebrüder ausgesucht.

Seit Anfang September proben 25 Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren jeden Freitagnachmittag für das große Theaterwochenende. Bis zur Generalprobe am Freitag mussten alle Kostüme fertig sein und alle Texte sicher sitzen. Und besonders die berühmte Frage der Königin, gespielt von Mona Sakowitz: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“

Das vierköpfige Regieteam, das intern auch „Mädchen für alles“ genannt wird, hat den Klassiker „Schneewittchen“ auf das Alter und die Anzahl der Kinder angepasst. „Das Stück ist sehr nah am Original angelehnt, ein kleiner Unterschied sind die Waldtiere, die den Figuren immer mal wieder im Stück begegnen und die Kinder mit auf die Reise nehmen“, verrät Saskia Dietrich als eine der Regisseurinnen vorab.

Tierische Begleiter

Nachdem Ava Koch in der Rolle als Spiegel Schneewittchen als Schönste im ganzen Land ausmacht, ist das Leben der wunderschönen Prinzessin, gespielt von Hanna Kuhn, in Gefahr. Schneewittchen beschließt zu fliehen. Als das Mädchen sich im Wald verläuft und den Waldtieren begegnet, weist ihm das Wildschwein den Weg über sieben Berge zu einem kleinen Häuschen. Von Waldtieren sicher geleitet findet die schöne Prinzessin Zuflucht bei den liebenswerten sieben Zwergen: Anton, Dickkopf, Grummel, Brummler, ED, Frechdachs und Clever. Bühnenbildner Oliver Kulick und sein Team haben sich wie die Jahre zuvor etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Bühne steht ein kleines Zwergenhaus, das perfekt mit kleiner Küche, Sitzbänken und Bettchen ausgestattet wurde.

Derweil fühlt sich die böse Stiefmutter in ihrem Schloss, das mit viel Glitzerstoff auf einer kleinen Vorbühne steht, scheinbar unangefochten als Schönste weit und breit. Als sie jedoch von dem Aufenthaltsort Schneewittchens hinter den sieben Bergen erfährt, schwebt das Mädchen erneut in höchster Gefahr. Nach dem Biss in den vergifteten Apfel wird die Totgeglaubte von den sieben Zwergen im gläsernen Sarg aufgebahrt.

Aufwendiges Bühnenbild

Auch hier zeigen sich die Mühen der Bühnenbildner: Mit Pappe, Plexiglas und weißer Farbe wurde ein transparenter Sarg nachgebaut und mit Blumen und Zweigen ausgeschmückt. Schon Tradition haben beim Großkarlbacher Kindertheater die Tanzauftritte mit Trainerin Carla Henriques. Dieses Jahr können sich die Zuschauer über ein Waldtier- und ein Zwergenballett freuen.

Schauspielnachwuchs ist bei der Theatergruppe willkommen. Kinder, die Lust haben, im kommenden Jahr mit auf der Bühne zu stehen, sollten lesen können und nach den Herbstferien freitagnachmittags Zeit haben.

Termin

Die Kindertheatergruppe spielt „Schneewittchen“ von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember, im Großkarlbacher Bürgerhaus. Beginn am Freitag und Sonntag um 16 Uhr, samstags um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde zuvor. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder ab drei Jahren fünf Euro.