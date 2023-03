Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für das Gebiet „Am Steinacker“ in Kallstadt soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. An diesem Beschluss vom Juli hält der Rat fest. Daran ändern auch Stellungnahmen von Anwohnern, des Weinguts am Nil und der Winzergenossenschaft nichts.

In einigen der elf Stellungnahmen wurde die Planung abgelehnt, obwohl es noch überhaupt keine Planung gibt. „Das ist etwas schwierig“, sagte Andreas Villinger vom Ludwigshafener