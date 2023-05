Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag, 28. Juni, öffnen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Gärten ihre Türen, die Besuchern sonst verschlossen sind. In Haßloch können sich Besucher am Garten der Familie Schuster in der Ohliggasse erfreuen. In ihrem Naturgarten gibt es neben Gemüse und Obst viele Blumen, einen Steingarten und eine Bank voller Erinnerungen.

Zum ersten Mal öffentlich vorgestellt hat Familie Schuster den Garten im vergangenen Jahr beim Tag der offenen Gartentür, einem Aktionstag des Verbands der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz.