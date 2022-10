Seit 35 Jahren ist der Wochenmarkt eine Konstante im Haßlocher Dorfleben. Was als einmalige Aktion aus Anlass des Verschwisterungsjubiläums mit Viroflay begann, ist heute nicht mehr wegzudenken. Ein ebenso fester Termin ist das Wochenmarktfest im Herbst. Am Samstag, 8. Oktober, findet es wieder statt.

Viele Haßlocher nutzen den samstäglichen Wochenmarkt nicht nur für den Einkauf, sondern erleben diesen auch als Ort der Begegnung, wo man Bekannte trifft und sich in einem kurzen Plausch austauscht. „Das Herbstfest bietet mit seinem Ausschank dafür den perfekten Rahmen“, so Bürgermeister Tobias Meyer, der das Wochenmarktfest am Samstag gegen 9.30 Uhr offiziell eröffnen wird.

Die Besucher des Herbstfestes werden von der Haßlocher Marinekameradschaft mit Neuem Wein, Zwiebelkuchen und belegten Brötchen bewirtet. Sitzmöglichkeiten zum Verweilen sind vorhanden.

Das Angebot der Beschicker wird an dem Tag außerdem durch einen Stand der Kindertagesstätte St. Elisabeth ergänzt. Es gibt Kuchen, frisch gebackene Waffeln und Kaffee. Der Erlös aus dem Verkauf kommt zu 100 Prozent den Kindern des Kindergartens zu Gute. Darüber hinaus wird der Haßlocher Seniorenbeirat zwischen 9 und 11 Uhr mit einem Infostand vertreten sein, für Gespräche zur Verfügung stehen und ein offenes Ohr für Anregungen oder Probleme haben.

Parallel findet ein Krempelmarkt rund um das Jugend- und Kulturhaus Blaubär statt. Kinder verkaufen Spielsachen, Bücher und andere Dinge, die aus dem Kinderzimmer aussortiert wurden. Krempelmarkt und Wochenmarkt lassen sich durch die direkte Nähe zueinander also gut miteinander verbinden.