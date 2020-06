Dass die Türen in einem Gotteshaus immer offen stehen sollen, hat da wohl jemand zu wörtlich genommen – und damit in der Nacht zum Mittwoch sowohl die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim als auch die Polizei beschäftigt. Eine aufmerksame Bürgerin jedenfalls teilte den Beamten zu vorgerückter Stunde mit, dass die Eingangstür der evangelischen Kirche offen steht. Da die Polizisten im derzeit unbesetzten Pfarramt niemanden erreichten, alarmierten sie über die Leitstelle in Ludwigshafen die Wehrführung der Feuerwehr. Da war es 1.59 Uhr. Die Wehrleute wiederum waren trotz der unchristlichen Uhrzeit hellwach und riefen die Kirchendienerin an. Gleichzeitig machte sich eine Streife auf den Weg und untersuchte die Kirche auf Einbruchsspuren. Zum Glück ohne Ergebnis. „Vermutlich hatte jemand vom Personal vergessen, die Tür zuzuschließen“, heißt es von der Polizei. Das übernahm dann die Kirchendienerin. Gegen 2.30 Uhr.