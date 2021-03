„Ich würde gerne mal wieder Freunde einladen und meinen Geburtstag feiern!!!“: Diese Nachricht auf einem Ausmalbild, das um kleine Kindergummistiefel gebunden ist, stand in dieser Woche vor dem Haßlocher Rathaus. Unterzeichner des Bildes ist „Hendrik“. Weitere Kontaktdaten zum Absender dieser nicht ganz alltäglichen Nachricht sind nicht vorhanden.

„Ich denke, Hendrik und seine Eltern sprechen stellvertretend für viele Familien, für die die Corona-Situation nicht einfach ist“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Als vierfacher Familienvater könne er diesen simplen Wunsch nachempfinden. Daher möchte er Hendrik gerne kennenlernen und ihn mit seinen Eltern ins Rathaus einladen.

Doch leider ist keine Anschrift oder Telefonnummer hinterlegt worden, weshalb eine Kontaktaufnahme schwierig ist. „Daher der öffentliche Weg: Wer Hendrik und seine Familie kennt, anhand des Bildes Rückschlüsse ziehen kann oder sich angesprochen fühlt, darf sich gerne im Rathaus melden“, so Meyer. Er könne zwar Hendrik vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie keine Geburtstagsfeier ermöglichen, aber ihm und seiner Familie ein offenes Ohr leihen. „Denn familiären Schwierigkeiten und Sorgen kommen in der Diskussion über Öffnungsschritte, Teststrategien und wirtschaftliche Hilfen manchmal zu kurz“, so Meyer weiter.

Meyer ist per E-Mail an tobias.meyer@hassloch.de oder telefonisch unter 06324/935-240 zu erreichen.