Trotz Corona-Beschränkungen möchte der SPD-Ortsverein Elmstein-Iggelbach- Appenthal auch in diesem Jahr auf sein traditionelles Maifest in Iggelbach nicht verzichten. „Weißwurst to Go – Maifest getrennt, aber gemeinsam“ heißt deshalb das Motto im Walddorf am Samstag, 1. Mai.

Auf Vorbestellung bietet Elke Fols am Maifeiertag zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr in der Taubensuhlerstraße 6 in Iggelbach Weißwurstpakete mit Brezel sowie Kuchenpakete zum Abholen an. Der Elmsteiner Ortsbürgermeister und Hobby-Brauer Rene Verdaasdonk reicht dazu selbstgebrauten Maibock vom Fass.

Ein original SPD-Weißwurstpaket (ein Paar Weißwürste mit Brezel und eine Flasche Maibock) ist zum Preis von sechs Euro, ein Kuchenpaket für 4,50 Euro erhältlich. Ein Paar Weißwürste mit Senf und frischer Brezel kostet vier Euro, eine Flasche Maibock 2,50 Euro. Bestellungen bis Sonntag, 25. April, an Elke Fols, Telefon 06328/1331, oder an den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Erich Pojtinger, Telefon 06328/551.