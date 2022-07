Ab Freitag, 15. Juli, feiert Freinsheim das Stadtmauerfest. Entlang der 1,3 Kilometer langen Ringmauer sind 19 Ausschankstellen aufgebaut. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Ab Freitag, 15. Juli, bis Montag, 18. Juli, feiert Freinsheim das Stadtmauerfest. Entlang der 1,3 Kilometer langen Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert sind 19 Ausschankstellen aufgebaut, an denen Besucher Weine aus der Region bestellen können. Zusätzlich haben einige Restaurants, Cafés und Weinstuben für die Besucher des Fests geöffnet. Gäste können sich auf romantische Gassen, spritzige Weine, leckeres Essen und gute Musik freuen. Am Sonntag, 17. Juli, um 13 Uhr laden die Geschäfte Freinsheims zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Die Ausschankstellen öffnen am Freitag von 18 bis 1 Uhr, am Samstag von 16 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11.30 Uhr bis Mitternacht und am Montag von 16 Uhr bis Mitternacht. Das Musikprogramm ist umfangreich und an jedem Tag wird den Besuchern etwas geboten. Wer mit dem Auto anreist, sollte darauf achten, dass die Altstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Stattdessen sind Parkplätze ausgewiesen, von denen man zum Ortskern laufen kann.