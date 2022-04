Deidesheim zeigt weiterhin Flagge und hilft notleidenden Menschen in der Ukraine: Am Sonntag, 1. Mai, findet ab 12 Uhr auf dem Marktplatz ein „Friedenstag“ mit vielen Aktionen statt.

Der Zuspruch beflügelt: Das spürten die vielen Helferinnen und Helfer, die in den vergangenen Wochen die Initiative von Friederike Metzger, Kaffee und Kuchen zugunsten der Menschen in Ukraine Menschen zu verkaufen, unterstützt haben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Katharina Krack-Schwarz, Steffi Eller sowie Veronique und Volker Rau organisiert Metzger am Sonntag einen „Friedenstag für die Ukraine“.

Die Veranstaltung findet an historischer Stätte im Herzen der Weinbaugemeinde statt: Vor dem „Deidesheimer Hof“ haben in den 1990er-Jahren Staatschefs, darunter auch der damalige russische Präsident Michail Gorbatschow, mit dem 2017 verstorbenen Kanzler Helmut Kohl die gute internationale Zusammenarbeit und damit den Frieden bekräftigt. „In Zeiten des Krieges ist es umso wichtiger, zusammenzuhalten. Deshalb zeigt Deidesheim Flagge, und wir helfen den Menschen in der Ukraine“, sind sich die fünf Organisatoren einig.

„Freiheit“ wird zusammen gesungen

Ab 12 Uhr soll sich die Bevölkerung auf dem Marktplatz treffen. Dabei versteigert Auktionator Markus Wahl – in Anlehnung an die Geißbockversteigerung am Pfingstdienstag – hochwertige Preise. Zahlreiche Hotels, Weingüter, Cafés, Betriebe, aber auch Künstler haben Gegenstände und Gutscheine zur Verfügung gestellt, die meistbietend unter den Hammer kommen sollen. Der Hauptpreis kommt vom „Deidesheimer Hof“, das einen Übernachtungsgutschein mit einem Menü für zwei Personen für den „Friedenstag“ zur Verfügung gestellt hat. Die Versteigerung auf dem Marktplatz beginnt um 15 Uhr.

Zuvor ist ein buntes Rahmenprogramm mit musikalischen Darbietungen vorgesehen. So unterhalten die Musiker Zacharias Zschenderlein, Lea Defaux und Azad 309 die Besucher auf dem hoffentlich voll besetzten Marktplatz, wo das Turmstübl mit einem Bratwurststand sowie die Weinbar 1911 für Essen und Trinken sorgen werden. Nach einer Ansprache von Bürgermeister Manfred Dörr um 14.30 Uhr ist geplant, dass alle Anwesenden auf dem Marktplatz das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen gemeinsam singen.

Auch die Kitas machen mit

Ebenfalls sich in den Dienst der guten Sache stellen sich die beiden Kindergärten. Sowohl die städtische Kindertagesstätte Vogelnest als auch der katholische Kindergarten St. Hildegard werden im „Vogelnest“ in der Turmstraße – und damit nur einen Steinwurf vom Marktplatz entfernt – Kaffee und Kuchen verkaufen. Dabei kommen auch die Kleinsten nicht zu kurz. Die beiden Leiterinnen Uli Stepic und Susanne Bardua-Hick haben mit ihren Teams ein Rahmenprogramm für die kleinen Gäste erstellt. Ab 13 Uhr können sich die Kinder an verschiedenen Aktionen wie einer Edelsteinsuche im Sandkasten, Kinderschminken und vielem mehr beteiligen. Darüber hinaus können an diesem Nachmittag die Spielmöglichkeiten im Außenbereich genutzt werden.

Die Spendeneinnahmen des „Friedenstags“ gehen an den Arbeitskreis Ukraine-Pfalz sowie an den Verein „Freunde für Flüchtlinge der Verbandsgemeinde Deidesheim.