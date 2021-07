Ein Andechser Bierfest, wie man es aus den vergangenen Jahren kennt, wird es auch in diesem Jahr nicht geben können. Eine solche Großveranstaltung sei derzeit nicht umsetzbar, teilte die Gemeinde mit.

Knackpunkte seien beispielsweise die erforderliche Kontakterfassung sowie die Abstandsregelungen, die logistisch und personell kaum zu stemmen seien. „Bei den insgesamt vier Bühnen müsste es vor jeder Bühne Sitzplätze geben, um die Abstände einzuhalten“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. „Das wäre nicht nur schwer zu kontrollieren, sondern entspricht auch nicht unbedingt dem Charme des Festes“, so Bürgermeister Tobias Meyer (CDU).

Daher arbeite die Verwaltung derzeit an Alternativangeboten. Ende Juni hatte eine Sitzung mit Vertretern von Vereinen stattgefunden, die auch in der Vergangenheit einen Ausschank auf dem Andechser Fest hatten. Dabei wurde gefragt, was aus Vereinssicht vorstellbar und realisierbar ist. Wie ein Alternativangebot aussehen könnte, ist derzeit noch nicht entschieden. Die Überlegungen gehen in unterschiedliche Richtungen.

Meyer: Keine Online-Veranstaltung

Eine Online-Alternative wie im vergangenen Jahr schließt Meyer allerdings aus. „Im letzten Jahr hatte unser Andechser Dahoam seinen Charme und stieß auch auf positives Feedback“, so Meyer. Doch inzwischen seien die Menschen durch Homeoffice, Videokonferenzen und Ähnliches „langsam müde“, was Online-Veranstaltungen angehe. Die meisten wollten sich wieder in der echten Welt begegnen. Angestrebt werde, „im Rahmen des Machbaren“ eine Alternative in Präsenz für das vierte Septemberwochenende zu organisieren.