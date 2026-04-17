Nach der Sanierung durch ortsansässige Vereine und viele ehrenamtlich tätige Privatpersonen sowie des Bauordens Ludwigshafen wird der Alte Friedhof in Dirmstein am Sonntag, 19. April, 11 Uhr, feierlich eröffnet und der Öffentlichkeit als Begegnungsstätte übergeben. Bei dem kleinen Festakt werden laut Bürgermeister Jens Schlüter (Initiative Dirmstein) Getränke und Häppchen angeboten. Schlüter dankt in der Einladung allen Helfern und Spendern, die sich mit Geld- oder Sachspenden eingebracht haben. „Ohne diesen großartigen Einsatz all dieser tollen Menschen wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen“, so der Bürgermeister.