„Lies mich doch. Rausholen und reinlegen“: Unter diesem Motto gibt es jetzt auch im Elmsteiner Ortsteil Iggelbach eine öffentliche Bücher-Box, in der Bücherwürmer und Leseratten kostenlos ihren Wissensdurst stillen können. Eine ausgediente, im ehemaligen Postamt integrierte Telefonzelle in der Dorfstraße wurde dazu eingerichtet. Nach ähnlichen, erfolgreichen Aktionen anderer Gemeinden hatten die auch in anderen Bereichen engagierten Bürger Katrin Münch und Joachim Freitag die Idee, den etwa zwei Quadratmeter großen, leer stehenden Raum am zentralen Dorfplatz in Iggelbach als Bücherdepot zu nutzen. 13 Regale wurden gezimmert und montiert, dazu verpasste Maler Harald Wolf der Zelle einen freundlichen Anstrich. Rund 250 Bücher, ob Roman, Sachbuch, Krimi oder Kinderbuch stehen für die Leser bereit, die entnommene Literatur auch gerne behalten dürfen. Daneben warten CDs und DVDs in den Regalen, die aus heimischen Beständen jederzeit mit Lesestoff aufgefüllt werden dürfen. Die Bücher-Box ist für rund um die Uhr geöffnet.