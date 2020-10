Die Gemeindeverwaltung hat Altbürgermeister Lothar Lorch, der am 15. August nach 46 Jahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand gegangen ist, offiziell verabschiedet. Wegen der Corona-Bestimmungen fand die Feierstunde in einem kleinen Rahmen im Kulturviereck statt.

Lorch hatte im Dezember 2019 einen schweren Herzinfarkt erlitten. Sein Körper habe ihm ein sehr deutliches Signal gegeben, weshalb er aus gesundheitlichen Gründen entschieden habe, sich den Belastungen des Amtes nicht mehr auszusetzen, sagte der 63-Jährige: „Bürgermeister ist man mit Leib und Seele und zu 100 Prozent. Reduziert oder gar nur mit halber Kraft kann man dieses Amt nicht ausüben.“

Er trete mit einem guten Gewissen ab und übergebe seinem Nachfolger eine intakte Gemeinde, sagte Lorch. Er bedankte sich bei allen Mitarbeitern der Verwaltung für die gute und loyale Zusammenarbeit, dankte den Bürgern, die ihm 2013 ihr Vertrauen bei der Wahl zum Bürgermeister schenkten sowie den vielen ehrenamtlich Tätigen in Organisationen und Vereinen, den Behörden, Einrichtungen und Mandatsträgern, die stets dabei mitwirkten, Haßloch voranzubringen. Den größten Dank richtete er an seine Frau und seine Tochter für die geduldige Begleitung und ihren Verzicht, denn mit dem Amt des Bürgermeisters komme das Familienleben oft zu kurz.

„Viele Projekte tragen seine Handschrift“

Hans Grohe (CDU) sprach im Namen aller Fraktionen dem Bürgermeister a.D. einen großen Dank für seine Arbeit im Rathaus aus. Ob als Leiter der Bauverwaltung, als Erster Beigeordneter oder als Bürgermeister: Lorch habe sich durch seine ziel- und lösungsorientierte Arbeit ausgezeichnet. Als langjähriger Bauamtsleiter habe er komplexe Bauangelegenheiten, bei denen auch Hindernisse und Widerstände zu überwinden gewesen seien, geduldig kommuniziert und dabei auch Kompromisse gefunden, um letztlich allen Akteuren gerecht zu werden. Als Beispiel nannte er den kürzlich eröffneten Baumarkt, den sich viele Haßlocher gewünscht hatten.

„Viele Projekte im Ort tragen die Handschrift von Lothar Lorch“, sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), der bereits als Bürgermeister eng mit ihm zusammenarbeitete. Eine Angelegenheit hätten aber beide in ihren Amtszeiten als Ortschef nicht zu Ende bringen können: eine zukunftsfähige Entscheidung zum Dauerthema Badepark. Der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU), der im Dezember 2019 auch die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters übernommen hat, bedankte sich bei Lorch für die gute Einführung, die ihm den Start erleichtert habe und lobte dessen Ruhe und Gelassenheit, die er selbst in schwierigen Situationen gewahrt habe.

„Aus insgesamt 46 Jahren Berufsleben bleiben mir viele gute Erinnerungen, die ich sicherlich nicht so schnell vergessen werde. Haßloch war mein Auftrag und meine Arbeit. Ab heute kann ich sagen: Haßloch gehört zu meinem Leben“, sagte Lorch abschließend.