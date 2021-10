Spontan nach Lust und Laune und wenn das Wetter wie am Sonntag mitspielt, packen Katrin und Michael Kobel ihre blinkenden Flügelhörner zum Musizieren ein. Von Iggelbach wandern sie hoch zum Aussichtspavillon am „Eckel“ und blasen von dort ein kleines Ständchen. Dann schwingen wohlklingende Melodien ihrer Instrumente sanft schallend hinunter ins idyllisch gelegene Walddorf und hinaus ins Elmsteiner Tal. Gut eine Stunde lang durften am Sonntag Iggelbacher, Wanderer und Ausflügler den Klängen lauschen.

Stimmungsvolle Atmosphäre

Meist alpenländische Weisen blasen Katrin und Michael Kobel aus ihrem reichhaltigen Repertoire, vom „Erzherzog-Johann-Jodler“ bis hin zu „Jägers Abschiedslied“. Die beiden Hobbymusiker, die im Elmsteiner Ortsteil Schafhof daheim sind und in mehreren Ensembles engagiert sind, so bei „K. u. K. und die Pfälzer Musikanten“ oder den „Original Otterstädter Musikanten“, zaubern ein bisschen Urlaubsstimmung ins Tal. Gerade nach schweren Corona-Zeiten eine stimmungsvolle Atmosphäre. „Es war wieder mal ein spontaner Entschluss. Erst eine Stunde vor Beginn haben wir uns zu dem kleinen Konzert entschlossen“, sagte Banker Michael Kobel am Sonntag lachend.

„Wir lassen unsere Seele baumeln und relaxen vom Alltag, wenn wir von hier oben mit dem tollen Ausblick über Iggelbach musizieren“, erzählt Katrin Kobel. Die Erzieherin schätzt die Lage der Iggelbacher Streuobstwiesen am „Eckel“: „Es gibt kaum einen schöneren Ort in der Nähe, von dem unsere Instrumente so klar in die Ferne klingen. Ich denke, dass wir mit unserem kleinen Konzert allen Zuhörern ein bisschen Freude bereiten“.