Weihnachten wird in diesem Jahr anders sein. Wir haben es nun oft genug gehört, wir wissen es, und haben uns darauf eingestellt. Auch wenn es traurig ist, auf schöne Gewohnheiten verzichten zu müssen. Doch es hilft ja alles nichts.

Wenden wir uns also mal den praktischen Dingen des Lebens zu. Auch wenn wir nur in kleinem Kreis feiern, wird über die Feiertage mit hoher Wahrscheinlichkeit so einiges an Altglas anfallen. Wie gut, dass wir diese Woche erfahren haben, dass das neue Entsorgungssystem über Container statt über Plastiksäcke sich bewährt hat. Es hatte ja einige Bedenken gegeben – Lärmbelästigung, Müllstapel neben dem Container und so weiter. Alles „nicht eingetreten“, hieß es von seiten des Abfallwirtschaftsbetriebs jetzt. Obwohl ... Zwei Tage später haben wir über den „Fall Real Haßloch“ berichtet. Der gehört nämlich zu den Standorten, an denen das Containersystem zumindest bisher nicht ganz so gut funktioniert hat. Deshalb hat uns das Thema schon öfters beschäftigt, auch an dieser Stelle.

Weil der Platz zu einer allgemeinen Müllhalde mutierte, wurden die Container zunächst entfernt. Jetzt sind sie zurückgekehrt, allerdings an eine andere Stelle des Platzes.Denn eigentlich ist ein Supermarktgelände ja absolut der richtige Platz für die Glasentsorgung. Die leeren Flaschen kommen weg, die neuen wandern in den Kofferraum. Da fällt kein zusätzlicher Weg an. Ob es an dem neuen Platz nun besser funktioniert? Die Stelle ist auf jeden Fall besser einsehbar, heimliches Müll-Abladen somit schwieriger.

Eines steht mal fest: Die große Keller-Aufräum- und Aussortieraktion haben die meisten schon im ersten Lockdown vorgenommen. Für Weihnachten ist das ja ohnehin keine schöne Beschäftigung, nicht einmal in Corona-Zeiten. Also dürfte weniger Sperrmüll anfallen. Und es werden vielleicht tatsächlich nur Flaschen zum Container gebracht.