Bei einer Kontrolle geht der Polizei ein alkoholisierter Fahrer ins Netz. Und weil ein Begleitfahrzeug sich auffällig verhält, kontrolliert die Polizei auch dieses und wird ebenfalls „fündig“.

Weil es in einer „äußerst auffälligen Fahrweise“ unterwegs gewesen sei, war Beamten der er Polizeiinspektion Neustadt am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr bei einer Streifenfahrt ein Fahrzeug aufgefallen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle am Ortseingang Lambrecht stellten die Beamten laut Polizeibericht bei dem 69-jährigen Fahrer aus dem Kreis Germersheim deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Alkoholisierung von nahezu zwei Promille.

Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten darüber hinaus ein weiteres, augenscheinlich zugehöriges Begleitfahrzeug auf, welches seine Geschwindigkeit auffällig verlangsamt und anschließend auf einem Parkplatz angehalten hatte. Da das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs bei den Polizisten den Eindruck erweckte, als wollte der Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle umgehen, wurde das Auto von einer weiteren Streife kontrolliert. Bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Karlsruhe stellten die Beamten ebenfalls eine Alkoholisierung von nahezu 1,5 Promille fest. Beide Fahrer mussten Blutproben abgeben, die Polizei stellte Führerscheine sowie Fahrzeugschlüssel sicher. Die Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.