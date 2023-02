In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei eine alkoholisierte Autofahrerin in Niederkirchen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, fiel die 21-Jährige gegen 3 Uhr in der Jahnstraße auf, weil sie ohne Licht fuhr. Bei der folgenden Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,23 Promille. Der Frau wurde Blut genommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.