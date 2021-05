Die Neugier während ihres Biologiestudiums führte sie in die Weinwelt. Dabei drehte sich fast alles um Rotweine. Alicia Galdamas-Farias war aber auch neugierig auf Weißweine. Sie ging für zunächst drei Monate zum Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan. Und ist geblieben.

Ihr Wohnzimmer ist der Keller. Dort fühlt sie sich wohl, dort blüht sie auf. Tagtäglich ist Alicia Galdamas-Farias hier anzutreffen. In den Räumen des Weingutes probiert sie nicht nur täglich die Weine. Sie analysiert sie detailliert, nahezu schon wissenschaftlich. Sie ist neugierig auf die Entwicklung der Weine nach der Lese, in der Zeit der Reife in den Stahltanks und den unzähligen Eichenholzfässern. Und wenn ihr im Gaumen oder gar schon in der Nase etwas auffällt, sucht sie nach Erklärungen.

„Man stellt sich die Frage: Was ist gerade passiert? Kann ich das beeinflussen? Oder ist dies ein natürlicher Vorgang, der so gewollt ist?“, erzählt Galdamas-Farias. Die inzwischen 41 Jahre alte Diplombiologin und Önologin hat ein Ziel: stets die höchste Qualitäten im Keller zu erreichen. Deshalb ist sie nah an den Weinen. Und das beginnt bei ihr schon bei der Lese. „Wir können nur gute Weine hervorbringen, wenn wir auch das beste Lesegut haben. Was von draußen kommt, muss stimmen. Aus schlechten Trauben kann man keine guten Weine machen“, sagt sie augenzwinkernd. „Und was von uns kommt, muss perfekt sein“.

Per Zufall in der Pfalz

Die Kellerwirtschaft ist nicht nur ihr Metier geworden. Sie liebt es, die Weine in ihrer Ruhephase zu begleiten. Zusammen mit Kellermeister Dominik Leyrer ist sie im Weingut für die Abläufe im Keller verantwortlich. Und Alicia Galdamas-Farias, die aus Valencia stammt und dort nach ihrem Master in Biologie noch zwei Jahre Önologie studiert hat, ist nach einigen Jahren in Neuseeland, Kalifornien, Chile und zuletzt in der Toskana endlich angekommen. Seit knapp acht Jahren ist sie in Deidesheim und will nicht mehr weg. „Eigentlich bin ich gekommen, um drei Monate lang den Herbst zu erleben“, erzählt die Spanierin.

Dabei war es eher Zufall, dass sie in Deutschland gelandet ist. Der damalige Geschäftsführer des Weingutes Monteverro in der Toskana, Michael Voegele, ist selbst Deutscher und brachte sie auf die Idee, auch den deutschen Weinbau kennenzulernen. „Ich habe sehr viel über Rotweine zuvor erfahren. Da spürte ich den Drang, mich auch den Weißweinen zu widmen“, berichtet die Ibererin von ihrer Motivation, sich bei deutschen Weingütern zu bewerben. „Bei Bassermann habe ich mich direkt beworben. Und die Herren Mell und Leyrer haben beide direkt reagiert“, erinnert sich Galdamas-Farias. „Ein Traum.“

Biologiekenntnis fließt in die Arbeit ein

Sie schätzt das enorme Fachwissen ihres Chefs und sein Faible, Entwicklungen voranzutreiben. Auch deshalb, weil ihre Philosophie deckungsgleich mit den Zielen des renommierten Weingutes ist. Aus geplanten drei Monaten wurden inzwischen acht Jahre. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich möchte nicht mehr gehen. Es ist alles perfekt“, sagt die Winzerin.

Sie liebt die kritische und sachliche Auseinandersetzung bei der Erzeugung der Weine. Da lässt sie auch ihre Kenntnisse und Erfahrungen aus ihrem Biologiestudium in die Arbeit einfließen. Weine herzustellen, ist für sie keine Routine. Denn die Bedingungen für die Reben und Trauben sind alljährlich unterschiedlich. Klima und Trockenheit, aber auch Erkrankungen in den Weinbergen sind Indikatoren, die die Qualität der Trauben beeinflussen können.

Joggen und Yoga als Ausgleich

Mit ihren Kollegen, Kellermeister Dominik Leyrer und Jan Kindscher, sieht sie ich in einem Team und packt überall an, wo es notwendig ist. Von einer Sonderbehandlung will sie als einzige Frau im Team gar nichts wissen. „Es ist schon körperlich sehr anstrengend, aber das macht mir nichts aus, ich mache es gerne. Ich komme jeden Tag gerne hierher. Im Büro zu arbeiten, das wäre nichts für mich. Ich will anpacken und mitgestalten. Ich brauche Action, und das finde ich hier“, erzählt Galdamas-Farias.

Wenn sie nicht im Keller im Winzerkittel und den hohen Gummistiefeln unterwegs ist, dann ist sie meist in den Laufschuhen entlang des Haardtrandes beim Joggen anzutreffen. Da kann sie auch die Entwicklung der Rebstöcke beobachten. „Ich liebe diese Natur“, sagt Galdamas-Farias, die sich zugleich als Rieslingfan outet. Und wenn es die Witterung nicht zulässt, dann nutzt sie ihre Freizeit, um sich geistig und seelisch zu erholen. Eben mit Yoga- und Pilatesübungen. Sie hat ihr Glück als Weinmacherin in der Pfalz, der Toskana Deutschlands, gefunden.